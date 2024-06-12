"الأمن الغذائي" يؤكّد جاهزية فروع الهيئة وشركات المطاحن بمكة والمدينة للحج

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، جاهزية فروع الهيئة وشركات المطاحن بمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة لموسم الحج 1445هـ.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ أن مخزونات القمح بفروع الهيئة بمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة تبلغ أكثر من (600) ألف طن، فيما تبلغ مخزونات الدقيق بفروع شركات المطاحن أكثر من (700) ألف كيس؛ خلاف الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق بمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، والذي يغطي حاجة الاستهلاك كاملة.
وأشار إلى أن المخزونات الاحتياطية بفروع الهيئة وشركات المطاحن بمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة جاهزة للضخ عند الحاجة، وجميعها تعمل بكامل طاقتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به فروع الهيئة وشركات المطاحن بالمملكة لتوفير مادة القمح والدقيق الحيوية لحجاج بيت الله الحرام.