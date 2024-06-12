"الأمن الغذائي" يؤكّد جاهزية فروع الهيئة وشركات المطاحن بمكة والمدينة للحج

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ أن مخزونات القمح بفروع الهيئة بمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة تبلغ أكثر من (600) ألف طن، فيما تبلغ مخزونات الدقيق بفروع شركات المطاحن أكثر من (700) ألف كيس؛ خلاف الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق بمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، والذي يغطي حاجة الاستهلاك كاملة.