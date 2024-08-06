إجازة لوفاة الأخ والأخت وزيادة إجازة الوضع وتعديل فترة إشعار إنهاء العقد.. تعديلات نظام العمل في 10 نقاط

ولخصت الوزارة التعديلات وفق 10 نقاظ أدخلت على موادّ نظام العمل، تمثّل أولها في أنه قد أضيفت إلى واجبات صاحب العمل أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، بينما تمثل التعديل الثاني في إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وتضمن التعديل الثالث إضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد التدريب، بينما تمثل التعديل الرابع في زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا، وتضمن التعديل الخامس إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلًا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية.