الهلال الأحمر تؤمّن أكثر من 10 ملايين قطعة طبية لسيارات الإسعاف

نفّذت هيئةُ الهلال الأحمر السعودي، ممثلة في وحدة الإمداد والتجهيز الطبي لحج عام 1445هـ؛ عمليةَ تموين وتزويد سيارات الإسعاف المشاركة في المناسك.
يأتي ذلك عن طريق صناديق مستهلكات التموين الطبي؛ حيث تجهز كل سيارة إسعاف بثلاث فئات مختلفة، وتسلم للمسعف الذي بدوره يفرغها في سيارة الإسعاف.
وجهز التموينُ الطبي أكثرَ من عشرة آلاف صندوق يحتوي على عشرة ملايين قطعة من المستهلكات الطبية، بالإضافة إلى وجود رصيد احتياطي يقدّر بخمسة ملايين قطعة طبية في نقاط الإمداد يسهل من خلالها تأمين الميدان باستمرار ودون انقطاع.
ويستطيع نظامُ صناديق المستهلكات بفئاته الثلاث تقديمَ الخدمة الطبية الطارئة لـ"20-30" حالة طارئة عادية، و"15-20" حالة حادة وحرجة، بخلاف احتواء كل سيارة إسعاف على مواد أساسية من أجهزة صدمات وأسطوانة أوكسجين وجهاز قراءة العلامات الحيوية، بالإضافة لأجهزة شفط السوائل والألواح الخشبية والجبائر العنقية وتثبيت الأطراف.
وقال قائد فرع الدعم للإمداد والتجهيز "د. أحمد بن سمير بافقيه": إن هذه الوحدة تعتبر الذراع الأساس الطبي للهيئة في المشاعر المقدسة، عطفًا على مهامها، وأبرزها تحديد كميات الأدوية واللوازم الطبية المطلوبة للحج، والعمل على تأمينها.