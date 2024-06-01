الهلال الأحمر تؤمّن أكثر من 10 ملايين قطعة طبية لسيارات الإسعاف

وجهز التموينُ الطبي أكثرَ من عشرة آلاف صندوق يحتوي على عشرة ملايين قطعة من المستهلكات الطبية، بالإضافة إلى وجود رصيد احتياطي يقدّر بخمسة ملايين قطعة طبية في نقاط الإمداد يسهل من خلالها تأمين الميدان باستمرار ودون انقطاع.