المملكة تقدم "1000" سلة غذائية للمتضرّرين من الفيضانات في أفغانستان

كما وزّع المركز "3281" حقيبة مدرسية في مديريات: بونطيري، شيبيس، جوبدلي بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها "3281" طالبًا، وذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية للطلاب في جمهورية الصومال الفيدرالية.