المملكة تقدم "1000" سلة غذائية للمتضرّرين من الفيضانات في أفغانستان

وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "1000" سلة غذائية للأسر المتضرّرة من الفيضانات في محافظة "ميدان شهر" التابعة لولاية "وردك" في أفغانستان، استفاد منها "1000" أسرة بواقع "6000" فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية طارئة للمتضرّرين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان لعام "2022 - 2023م"، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.
كما وزّع المركز "3281" حقيبة مدرسية في مديريات: بونطيري، شيبيس، جوبدلي بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها "3281" طالبًا، وذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية للطلاب في جمهورية الصومال الفيدرالية.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر المركز لدعم القطاع التعليمي في الدول ذات الاحتياج، وتعزيز البيئة التعليمية وتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية للطلاب والطالبات.