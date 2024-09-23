"الخريّف" يبدأ زيارة رسمية إلى أمريكا تستهدف جذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة

وتتمتع المملكة بعلاقات اقتصادية مثمرة مع أمريكا، وخلال عام 2023 بلغ إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة 10.08 مليار ريال، بينما وصل إجمالي الواردات غير النفطية للمملكة خلال العام نفسه 67.61 مليار ريال، حيث تنوعت أبرز الصادرات بين منتجات الصناعات الكيماوية، والمعادن العادية ومصنوعاتها، وعربات طائرات وبواخر، ومعدات نقل، فيما تمثلت أهم الواردات الأمريكية إلى المملكة في المفاعلات النووية، وعربات القاطرات لخطوط السكك الحديدية، وأجهزة البصريات، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والمنتجات الصيدلانية.