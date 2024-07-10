تعيين الدكتور هارتويج فيشر لإدارة وتأسيس متحف متخصص بالثقافات العالمية في حديقة الملك سلمان

أعلنت هيئة المتاحف اليوم، عن تعيين الدكتور هارتويج فيشر، مديرًا للمتحف المخصص للثقافات العالمية، الذي سيحتضنه المجمع الملكي للفنون في حديقة الملك سلمان بالرياض، والمقرر افتتاحه في العام 2026م؛ حيث سيتولى الدكتور "فيشر" مسؤولية تأسيس المتحف وإدارته، انطلاقًا من خبرته المتميزة في إدارة المتاحف الدولية الكبرى.