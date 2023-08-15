"سدايا" و"التعليم" تطلقان "مبرمجي ذكاء المستقبل" لطلاب وطالبات المتوسطة والثانوية

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالتعاون مع وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل اليوم في برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل (عن بُعد)؛ لتدريب 5 آلاف طالب وطالبة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الذي يستهدف تدريب 30 ألف طالب وطالبة من مرحلتي المتوسط والثانوية في مراحل لاحقة، وذلك على مبادئ تقنيات الذكاء الاصطناعي.