شاهد.. "الشفا" شامة السعودية تختال بجمالها على وجه العروس "الطائف" وتغري عشاقها

واستثمر الكثير من سكان وأهالي "الشفا" في تحويل بعض أراضيهم ومزارعهم لتكون منتجعات سياحية بمقومات حديثة، كان لها دور قوي في جذب كثير من السياح والزوار، وخصوصًا القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين دائمًا يسجلون إعجابهم، بل استغرابهم باعتبارهم في عز الصيف وحرارة الأجواء إلا أنهم ينعمون ببرودة الأجواء في الشفا؛ ما دعاهم لتثبيت بوصلتهم السياحية عليها، وجعلها مقصدًا صيفيًّا لهم بعيدًا عن السفر لبعض الدول الخارجية، مؤكدين أن أجواء الشفا تنافس بقوة الأجواء الخارجية.