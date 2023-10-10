"محمد بن عبدالرحمن" يكرّم رجال الأمن بعد إحباطهم محاولة سرقة سيارة نقل أموال بالرياض

وأكد الأمير محمد بن عبدالرحمن أن هذا ديدن رجل الأمن السعودي واحترافيته وشجاعته، وأنه لا مجال لعابث ولا ساعي للإخلال بالأمن، وأن هذه الدولة تنعم بأمن وأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ ، ومتابعة سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وجهود رجال الأمن في سائر القطاعات.