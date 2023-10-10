"محمد بن عبدالرحمن" يكرّم رجال الأمن بعد إحباطهم محاولة سرقة سيارة نقل أموال بالرياض

كرّم نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بقصر الحكم، مساء أمس الثلاثاء، رجال الأمن الذين قاموا بالتصدي وإحباط محاولة سرقة سيارة نقل أموال في الرياض.
جاء ذلك خلال استقباله نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء ناصر بن منصور العتيبي، ومدير الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض العقيد سلطان بن مشاري بن زريبان، وعددًا من رجال الأمن.
ونقل الأمير محمد بن عبدالرحمن، شكر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لرجال الأمن على ما بذلوه من جهد يعكس إتقانهم مهام عملهم وأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، منوهًا بشجاعتهم وتعاملهم مع حادثة السطو بحرفية عالية، واسترداد الأموال والتعامل مع الجناة بما يقتضيه الموقف.
وأكد الأمير محمد بن عبدالرحمن أن هذا ديدن رجل الأمن السعودي واحترافيته وشجاعته، وأنه لا مجال لعابث ولا ساعي للإخلال بالأمن، وأن هذه الدولة تنعم بأمن وأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ ، ومتابعة سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وجهود رجال الأمن في سائر القطاعات.
يُذكر أن الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض باشرت اليوم بلاغًا عن تعرض مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل لسطو من مواطنين مسلحين وسرقة مبلغ مليون ريال منها وتم على الفور متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها، حيث ترجلا منها واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته؛ ما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف وتبادل إطلاق النار معهما، ما نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه.