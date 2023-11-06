جامعة الأميرة نورة تستعرض نجاحات المرأة المسلمة وتبرز دورها ومساهمتها في التنمية

وتفصيلاً، انطلقت فعاليّات المعرض، مساء اليوم الاثنين، حيث أوضحت الدكتورة ابتسام بنت صالح العثمان الأمينة العامة لجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي والمشرف العام على المعرض، أن هذا المعرض يواكب تطلعات المؤتمر الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي لمدة ثلاثة أيام، ويستهدف تسليط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تستنقص من حقوقها.