دور قيادي عربي في حل الأزمة السورية.. ما أهم نتائج "اجتماع جدة التشاوري"؟

وجددت الدول المشاركة في الاجتماع، تأكيدها على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ومما يبرهن على صواب هذا الخيار؛ عدم توصل الحرب الأهلية والصراع المتفجر منذ 12 سنة إلى نتيجة تُنهي الأزمة، والتداعيات المترتبة عليها، ما يجعل من استمرار الصراع تكريساً لعوامل عدم الاستقرار في سوريا والمنطقة، وإبقاءً لسوريا بؤرة توتر تُخِل بالأمن والسلم الإقليميين، وتأوي التنظيمات الإرهابية والإجرامية.