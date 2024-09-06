مستشار تربوي: لا يوجد نصّ نظامي يمنع ارتداء الطلاب لأزياء الأندية الرياضية

وقال "الحمادي" لـ"سبق": "لكن قد تلجأ بعض إدارات المدارس لمنع ذلك للحدّ من ظاهرة التعصب الرياضي وحالات التنمر بين الطلاب، وذلك بعد أن قرّرت لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة قرار المنع، مع وضع خطة كاملة للحدّ من التعصب الرياضي، والتنمر، وإقامة برامج إرشادية داخل المدرسة، والتوعية من خطر التعصب الرياضي، ومن السلوكيات السلبية".