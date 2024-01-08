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محافظ الحريق يدشن "مسار الهايكنق" بدرب عجلان التراثي بمركز نعام

قال إن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات التاريخية بهذا الوطن الغالي
محافظ الحريق يدشن "مسار الهايكنق" بدرب عجلان التراثي بمركز نعام

دشن محافظ الحريق محمد بن ناصر الجربا ، مسار "الهايكنق" بدرب عجلان التراثي بمركز نعام التابع للمحافظة، والذي تم تطويره وإعادة تأهيله مؤخراً من قبل البلدية .

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء الجهات الحكومية ،والوكيل المساعد لشؤون بلديات المنطقة المهندس عبدالله الماضي وأعضاء جمعية مسارات ورحلات المشي "درب"والهيئة العامة للتراث .

وفي هذا السياق، أوضح محافظ الحريق الجربا، أن تلك المبادرة تهدف إلى إعادة هيكلة الأماكن التراثية والحفاظ على تلك المكتسبات التاريخية بهذا الوطن الغالي .

وقال "الجربا" : أشكر القائمين على إعادة تأهيل هذا المعلم التراثي، رئيس مركز نعام وكذلك رئيس بلدية الحريق وحرصهما وتمكينهما من إبراز المعالم التراثية بالمحافظة والمحافظة على مكوناتها ليشاهدها الجميع ، مع الأخذ بالاعتبار أن الرياضة هي صحة للأبدان ومنها تمارين المشي "مسار الهايكنق " .

ومن جانبه ، قال رئيس بلدية الحريق فهد الدميخي إن البلدية وبالتنسيق مع المحافظة والمراكز التابعة لها ، تسعى دائماً إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير المعالم التراثية وتحسين المظهر الحضاري بالمحافظة والمراكز التابعة لها بصفة مستمرة ، مؤكداً أن العمل لا يتوقف بحثاً عن التجديد والتطوير واستمرارية برامج الفعاليات .

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الهايكنق

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