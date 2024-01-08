محافظ الحريق يدشن "مسار الهايكنق" بدرب عجلان التراثي بمركز نعام

ومن جانبه ، قال رئيس بلدية الحريق فهد الدميخي إن البلدية وبالتنسيق مع المحافظة والمراكز التابعة لها ، تسعى دائماً إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير المعالم التراثية وتحسين المظهر الحضاري بالمحافظة والمراكز التابعة لها بصفة مستمرة ، مؤكداً أن العمل لا يتوقف بحثاً عن التجديد والتطوير واستمرارية برامج الفعاليات .