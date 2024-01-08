محافظ الحريق يدشن "مسار الهايكنق" بدرب عجلان التراثي بمركز نعام

دشن محافظ الحريق محمد بن ناصر الجربا ، مسار "الهايكنق" بدرب عجلان التراثي بمركز نعام التابع للمحافظة، والذي تم تطويره وإعادة تأهيله مؤخراً من قبل البلدية .
وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء الجهات الحكومية ،والوكيل المساعد لشؤون بلديات المنطقة المهندس عبدالله الماضي وأعضاء جمعية مسارات ورحلات المشي "درب"والهيئة العامة للتراث .
وفي هذا السياق، أوضح محافظ الحريق الجربا، أن تلك المبادرة تهدف إلى إعادة هيكلة الأماكن التراثية والحفاظ على تلك المكتسبات التاريخية بهذا الوطن الغالي .
وقال "الجربا" : أشكر القائمين على إعادة تأهيل هذا المعلم التراثي، رئيس مركز نعام وكذلك رئيس بلدية الحريق وحرصهما وتمكينهما من إبراز المعالم التراثية بالمحافظة والمحافظة على مكوناتها ليشاهدها الجميع ، مع الأخذ بالاعتبار أن الرياضة هي صحة للأبدان ومنها تمارين المشي "مسار الهايكنق " .
ومن جانبه ، قال رئيس بلدية الحريق فهد الدميخي إن البلدية وبالتنسيق مع المحافظة والمراكز التابعة لها ، تسعى دائماً إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير المعالم التراثية وتحسين المظهر الحضاري بالمحافظة والمراكز التابعة لها بصفة مستمرة ، مؤكداً أن العمل لا يتوقف بحثاً عن التجديد والتطوير واستمرارية برامج الفعاليات .