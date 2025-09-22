القبض على 5 متورطين بالرياض وعسير بحوزتهم 34 كجم من الحشيش وأقراص محظورة

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، تمكنت الجهات المختصة في منطقتي الرياض وعسير من ضبط خمس حالات تهريب وترويج لمواد مخدرة، أسفرت عن القبض على خمسة متهمين.
وفي منطقة الرياض، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على أربعة مواطنين لتورطهم في ترويج 20 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي منطقة عسير، ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته 14 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى تسليمه مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
وأكدت الجهات الأمنية استمرارها في ملاحقة المتورطين في جرائم المخدرات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر الأرقام (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، والبريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، وشددت على أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.