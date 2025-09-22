القبض على 5 متورطين بالرياض وعسير بحوزتهم 34 كجم من الحشيش وأقراص محظورة

وأكدت الجهات الأمنية استمرارها في ملاحقة المتورطين في جرائم المخدرات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر الأرقام (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، والبريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، وشددت على أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.