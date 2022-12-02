جازان.. مغاسل الملابس ترفع الأسعار 50% وتبرر: "الأمانة سمحت لنا"

وقالوا إن "أصحاب المغاسل يتحججون بحجج واهية لتبرير رفع الأسعار، ومنها الكهرباء وغيرها وهذا غير منطقي"، مشيرين إلى أن الأسعار في محافظات ومدن أخرى لا تزال على ما هي عليه دون أي تغيير، لافتين إلى أن الأمانة قبل أشهر وبالتحديد في عيد الأضحى كانت تحذر وتنبّه من ارتفاع أسعار المغاسل، متسائلين: ما الذي تغير الآن؟، مطالبين بفرض رقابة صارمة عليها من قبل الجهات المعنية بالأمر.