جازان.. مغاسل الملابس ترفع الأسعار 50% وتبرر: "الأمانة سمحت لنا"

رفعت مغاسل ملابس في محافظة العارضة شرق منطقة جازان أسعار خدماتها إلى ما نسبته 50%، وهو ما أثار حالة من الضجر بين المواطنين، موضحةً أن أمانة المنطقة سمحت لهم برفع الأسعار، مبررةً موقفها بزيادة التكاليف التشغيلية.
ورصدت "سبق" قيام بعض المغاسل في المحافظة بوضع لافتات بالأسعار الجديدة تحمل شعار الأمانة، وتعليقها في مكان بارز أمام الزبائن؛ لإشعارهم بالتغيير، وبيّن عمال في عدد من المغاسل لـ"سبق" أن الأسعار ارتفعت نتيجة لزيادة التكاليف التشغيلية، والتي تجاوزت ما نسبته 100% على حد قولهم.
واستغرب مواطنون من ارتفاع أسعار المغاسل المفاجئ في محافظة العارضة، موضحين أن البعض منها لا يزال يعمل بالأسعار السابقة، بينما البعض الآخر غيّر الأسعار وقفز بها إلى ما نسبته 50% دون أي مبرر.
وقالوا إن "أصحاب المغاسل يتحججون بحجج واهية لتبرير رفع الأسعار، ومنها الكهرباء وغيرها وهذا غير منطقي"، مشيرين إلى أن الأسعار في محافظات ومدن أخرى لا تزال على ما هي عليه دون أي تغيير، لافتين إلى أن الأمانة قبل أشهر وبالتحديد في عيد الأضحى كانت تحذر وتنبّه من ارتفاع أسعار المغاسل، متسائلين: ما الذي تغير الآن؟، مطالبين بفرض رقابة صارمة عليها من قبل الجهات المعنية بالأمر.
وأرسلت "سبق" باستفسار إلى بلدية محافظة العارضة حول قيام بعض المغاسل بتعليق لافتات تحمل شعار الأمانة دونت فيها الأسعار الجديدة المرتفعة، غير أنها لم تتلقّ أي رد حتى الآن.