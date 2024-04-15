"تعليم مكة" يستقبل أكثر من 400 ألف طالب وطالبة بعد إجازة عيد الفطر

انتظم 409760 طالباً وطالبة بتعليم مكة المكرّمة، بعد تمتعهم بإجازة العيد لاستكمال ما تبقى من الفصل الدراسي الثالث، وسط استعدادات كاملة أعدّتها إدارة تعليم المنطقة من أجل تحقيق بيئة تعليمية حافلة بالنجاح والتفوق تحت عنوان "لانضباطك.. أثر".
ودعت إدارة التعليم، الطلاب والطالبات، إلى الانضباط في الحضور، مشيرة إلى أن الانضباط مسؤولية مشتركة بين الإدارة وأولياء الأمور من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب.
ويتوزع الطلاب والطالبات في 15265 فصلاً في 1420 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية؛ حيث يقوم على تدريسهم 29140 معلماً ومعلمة قاموا بتجهيز خططهم التعليمية والتربوية لاستقبال أبنائهم الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول وتفعيل اليوم الدراسي بكل جدية ونشاط، وسط ما تم تجهيزه من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة ومكاتبها التعليمية من استعدادات وفق خطط إستراتيجية؛ تهدف الى ضمان سير العملية التربوية من بداية العودة، وتهيئة المدارس بكل ما تحتاج إليه لاستئناف العام الدراسي.