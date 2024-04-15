"تعليم مكة" يستقبل أكثر من 400 ألف طالب وطالبة بعد إجازة عيد الفطر

ويتوزع الطلاب والطالبات في 15265 فصلاً في 1420 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية؛ حيث يقوم على تدريسهم 29140 معلماً ومعلمة قاموا بتجهيز خططهم التعليمية والتربوية لاستقبال أبنائهم الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول وتفعيل اليوم الدراسي بكل جدية ونشاط، وسط ما تم تجهيزه من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة ومكاتبها التعليمية من استعدادات وفق خطط إستراتيجية؛ تهدف الى ضمان سير العملية التربوية من بداية العودة، وتهيئة المدارس بكل ما تحتاج إليه لاستئناف العام الدراسي.