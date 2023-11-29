الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يهنئ القيادة باستضافة المملكة "إكسبو 2030"

وأكد الرئيس التنفيذي بتلك المناسبة أن المملكة ستمضي قدمًا لتحقيق كل أهدافها، بوصفها وجهة العالم، مبيناً أن استضافة إكسبو 2030 في الرياض يساهم في رفع الاقتصاد المحلي ويعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية، وفتح الفرص أمام رواد الأعمال، مما يؤكد على الثقة الدولية التي تحظى بها المملكة لاستضافة أكبر المحافل العالمية.