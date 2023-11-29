الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يهنئ القيادة باستضافة المملكة "إكسبو 2030"

رفع الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد، خالص التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سـعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، تحت شعار "حقبة التغيير".
وأكد الرئيس التنفيذي بتلك المناسبة أن المملكة ستمضي قدمًا لتحقيق كل أهدافها، بوصفها وجهة العالم، مبيناً أن استضافة إكسبو 2030 في الرياض يساهم في رفع الاقتصاد المحلي ويعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية، وفتح الفرص أمام رواد الأعمال، مما يؤكد على الثقة الدولية التي تحظى بها المملكة لاستضافة أكبر المحافل العالمية.
وثمّن "الراشد" هذا الإنجاز العالمي الذي لم يكن ليتحقق -بعد توفيق الله- دون المتابعة والإشراف المباشر من قبل سمو ولي العهد -حفظه الله- منوهاً على أن استضافة المملكة لمعرض إكسبو تتزامن مع تحقيق رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أننا نعيش في عهد مليء بالإنجازات والنجاحات الملهمة.