من 1 أكتوبر القادم.. سريلانكا تعفي مواطني المملكة من تأشيرة الدخول

أعلنت جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024.
وأكّد السفير السريلانكي لدى المملكة "أمير أجواد" أن القرار يأتي لتعزيز الاتصالات بين شعبَي البلدين في وقت يحتفل فيه البلدان بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية التي تصادف هذا العام.
وقال: "تحتلّ المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة كسوق محتملة للسياحة السريلانكية في يونيو 2024، والمرتبة 23 كسوق مصدر للسياح الذين يزورون سريلانكا خلال نفس الفترة؛ وفقًا لتقرير هيئة تنمية السياحة في سريلانكا "SLTDA".