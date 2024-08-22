من 1 أكتوبر القادم.. سريلانكا تعفي مواطني المملكة من تأشيرة الدخول

وأكّد السفير السريلانكي لدى المملكة "أمير أجواد" أن القرار يأتي لتعزيز الاتصالات بين شعبَي البلدين في وقت يحتفل فيه البلدان بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية التي تصادف هذا العام.