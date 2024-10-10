خلال عمليتين.. الأمن البيئي يضبط 3 مواطنين ومقيمًا بسبب مخالفة نظام البيئة

تفصيلًا، تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك خالد الملكية من القبض على (3) مواطنين وهم: عبداللطيف عبدالرحمن القسومي, وعمر إبراهيم الغفيص, ومعاذ محمد العمر, لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهم بندقيتان هوائيتان، و(30) ذخيرة هوائية حية، و(10) كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.