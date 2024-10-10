خلال عمليتين.. الأمن البيئي يضبط 3 مواطنين ومقيمًا بسبب مخالفة نظام البيئة

استطاعت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 3 مواطنين ومقيم، بسبب ارتكاب مخالفات لنظام البيئية، وذلك خلال عمليتين منفصلتين.
تفصيلًا، تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك خالد الملكية من القبض على (3) مواطنين وهم: عبداللطيف عبدالرحمن القسومي, وعمر إبراهيم الغفيص, ومعاذ محمد العمر, لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهم بندقيتان هوائيتان، و(30) ذخيرة هوائية حية، و(10) كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل غرامة (5,000) ريال.
من ناحية ثانية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية لارتكابه مخالفتي دخول محمية ورعي (97) رأسًا من الأغنام فيها دون ترخيص بمحمية الملك سلمان الملكية.
وأكدت القوات أن عقوبة مخالفة دخول المحميات الطبيعية غرامة (5,000) ريال، وعقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.