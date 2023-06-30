بـ25850 ساعة تطوعية.. اختتام البرنامج الصحي التطوعي لحج 1444هـ

وصرّح الدكتور ماجد بن أحمد معافا عضو المجلس الاستشاري للبرنامج الصحي التطوعي بالحج أن الطاقة الاستيعابية للبرنامج هي 550 متطوعًا، 79% منهم لم يسبق لهم التطوع في البرنامج، 65% منهم تخصصهم طب وجراحة، والبقية من عدة تخصصات صحية أخرى ممن انطبقت عليهم شروط الخبرة ووجود رخصة إنعاش قلبي رئوي سارية المفعول وغيرها من الاشتراطات التي أعلن عنها البرنامج مع بدء مرحلة التقديم. وأضاف معافا: "نفخر بكل المتقدمين الذين زاد عددهم على 3000، ونثمّن في الجمعية روحهم المبادِرة، ونحيّي رغبتهم في التطوع من أجل خدمة ضيوف الرحمن.