"أمير الشرقية ونائبه" يؤدِّيان صلاةَ عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

وفي الخطبة الثانية قال الشيخ الدويش: "حينما نشاهد جموع الحجيج وقد وفدوا من كل فجٍّ عميق يرتدون لباسًا واحدًا يتجهون إلى ربٍ واحد، وينتظمون في عبادة واحدة، وقد تنقّلوا بين المشاعر بكل هدوءٍ وسكينة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ولغاتهم وأقاليمهم، يرجون مغفرة الذنوب وقد سالت عبراتهم وتعلقت قلوبهم بخالق الأرض والسماء، حينما نشاهد كل ذلك نتذكر يوم العرض الأكبر على الله في يوم لا يخفى فيه على الله خافية، إن هذا اللباس الأبيض يذكّر بلباس الأكفان حينما ينخلع الإنسان من هذه الحياة الدنيا رغمًا عنه ويبقى عليه الكفن بعد أن ترك خلفه كل شيء.