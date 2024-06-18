رئيس مجلس إدارة مجموعة stc ورئيسها التنفيذي يهنئان القيادة بنجاح موسم الحج لعام 1445هـ

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.
وقال سموّه: "تواصل المملكة توفير أفضل الخدمات للحجاج، حيث مكّنت زوار بيت الله الحرام حول العالم من إتمام جميع مناسك الحج بكل سهولة وراحة ويسر. وبهذه المناسبة يطيب لي وبالنيابة عن جميع منسوبي مجموعة stc أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بنجاح موسم الحج، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يديم على المملكة الأمن والاستقرار والازدهار".
وأثنى سموه على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة في إدارة وتنظيم موسم الحج بكفاءة عالية، وباهتمامها البالغ لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، مما كان له دور مهم في دعم وتمكين جميع القطاعات المشاركة في خدمة الحجاج.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان بن محمد الوتيد: "أتقدم بخالص التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج". كما أشاد الوتيد بالأعمال التي تقوم بها المملكة من أجل توفير أيسر السبل وأفضلها لخدمة الحجاج وتحسين جودة تجربتهم وتسهيل أداء المناسك.
وأكد الوتيد التزام مجموعة stc بدورها الريادي في مواكبة أحدث التقنيات وتقديم حلول رقمية متقدمة، وتسخير طاقاتها وخبراتها الفنية والتقنية لضمان راحة الحجاج وسلامتهم، مشيراً إلى نجاح المجموعة في تقديم سرعات إنترنت قياسية مع الأعداد المليونية خلال موسم الحج، وتقديم خدماتها لـ 1.8 مليون مستخدم لشبكة stc في المشاعر المقدسة ، وتسجيل أعلى حجم مكالمات صوتية بارتفاع 65% عن الموسم الماضي.