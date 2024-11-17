اتفاقية "سعودية - تايلندية" لإنشاء أكبر مصنع إطارات في الشرق الأوسط بقيمة 470 مليون دولار

وبحسب تقديرات المسؤولين في شركة السهم الأسود، فإن المصنع سيوفر أكثر من 2000 وظيفة، ومن المتوقع أن يتم استهلاك 50% من الإنتاج في السوق المحلي، فيما يُصدَّر الباقي إلى أسواق الدول المجاورة. كما تعزز الاتفاقية خطط رؤية 2030 لتوطين الصناعات، ونقل المعرفة، ودعم المحتوى المحلي.