تهديدات مباشرة لمظاهر الحياة في كوكب الأرض.. العالم يئن من تأثيرات التغيُّر المناخي

وقد خلصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ إلى أن تفادي الآثار الكارثية على الصحة، ودرء حدوث ملايين الوفيات المرتبطة بتغيُّر المناخ، يقتضيان من العالم أن يحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. ونتيجة الانبعاثات السابقة بات ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستوى مُعيَّن، والتغيرات الأخرى التي طرأت على المناخ، أمرًا محتومًا، غير أن الاحترار العالمي حتى بمقدار 1.5 درجة مئوية لا يُعتبر آمنًا، وكل عُشر إضافي في درجة الاحترار الحراري سيُلحق أضرارًا خطيرة بحياة الناس وصحتهم.