مريض التوحُّد "منصور القحطاني".. خرج من أحد الفنادق بمكة ولم يعد

ناشدت أسرة "منصور بن عبدالله القحطاني" البحث عن مفقودهم المتغيّب منذ يوم أمس السبت، بعد أن خرج من مقرّ إقامة أسرته بأحد الفنادق في حي العزيزية بمكة المكرمة، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
وبحسب ذويه: فإن المفقود "منصور" البالغ من العمر 18 عامًا، خرج من مقر إقامة أسرته التي جاءت من منطقة عسير، مغرب أمس السبت، ولم يعد.
وأشارت أسرته إلى أنها بحثت عنه على مدى الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب تقدمها ببلاغ إلى الشرطة، فيما لم يتم العثور عليه حتى وقت كتابة الخبر.
وأفاد ذووه بأن مفقودهم يعاني من مرض التوحُّد، مطالبين قرّاء "سبق" بمساعدتهم في البحث عن مفقودهم والتواصل معهم على الرقمين التاليين: "0508631183 أو 0555746449".