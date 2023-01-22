مريض التوحُّد "منصور القحطاني".. خرج من أحد الفنادق بمكة ولم يعد

ناشدت أسرة "منصور بن عبدالله القحطاني" البحث عن مفقودهم المتغيّب منذ يوم أمس السبت، بعد أن خرج من مقرّ إقامة أسرته بأحد الفنادق في حي العزيزية بمكة المكرمة، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.