"السند" يفتتح مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة تيماء

افتتح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، صباح أمس الاثنين عن بُعد، مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تيماء، وذلك بحضور عدد من منسوبي الرئاسة العامة بمنطقة تبوك.
وبيّن الدكتور السند خلال الافتتاح أن هذا المبنى يعكس مدى الدعم الكبير الذي تلقاه الرئاسة العامة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-؛ لتحقق الرئاسة العامة أهدافها ومهماتها على أكمل وجه وأحسن صورة.
ويهدف مشروع المبنى الجديد لهيئة محافظة تيماء إلى توفير البيئة المناسبة للعمل، وذلك باحتوائه على المتطلبات الأساسية بناء على التصاميم النموذجية، والهوية الموحدة، التي تشمل بهوًا رئيسيًّا، ومكاتب إدارية، ومعرضًا توعويًّا، وقاعة اجتماعات، وعددًا من المرافق.. كما يأتي ضمن خطة الرئاسة في التحول إلى المباني المملوكة بدلاً من المستأجرة.