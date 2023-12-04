"السند" يفتتح مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة تيماء

ويهدف مشروع المبنى الجديد لهيئة محافظة تيماء إلى توفير البيئة المناسبة للعمل، وذلك باحتوائه على المتطلبات الأساسية بناء على التصاميم النموذجية، والهوية الموحدة، التي تشمل بهوًا رئيسيًّا، ومكاتب إدارية، ومعرضًا توعويًّا، وقاعة اجتماعات، وعددًا من المرافق.. كما يأتي ضمن خطة الرئاسة في التحول إلى المباني المملوكة بدلاً من المستأجرة.