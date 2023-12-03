"الرياض آرت" يعلن عن الفنانين المشاركين بالنسخة الخامسة من طويق للنحت 2024

شهدت فترة التسجيل إقبالاً واسعاً للمشاركة في النسخة الخامسة من ملتقى طويق للنحت وذلك من خلال استقبال أكثر من 650 طلباً للمشاركة من 80 دولة حول العالم، حيث تم تقييم طلبات المشاركة من قبل لجنة مستقلة من الخبراء والمختصين في مجال الفن والنحت واختيار 30 فناناً يمثلون 20 دولة للمشاركة في صناعة منحوتات فنية عامة باستخدام أحجار من المملكة لـتكون جزءاً من المشهد الفني الثقافي للعاصمة.