"الرياض آرت" يعلن عن الفنانين المشاركين بالنسخة الخامسة من طويق للنحت 2024

أعلن برنامج الرياض آرت عن أسماء الفنانين المشاركين في النسخة الخامسة من طويق للنحت بـمشاركة 30 فناناً من أبرز الأسماء المحلية والدولية في مجال النحت والمقرر إقامته من 14 يناير حتى 24 فبراير 2024م في مدينة الرياض تحت شعار "أبعاد متحركة".
وفي التفاصيل، يعد طويق للنحت 2023 أحد مشاريع برنامج الرياض آرت، وهو واحد من مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في 19 مارس 2019م بقيادة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
شهدت فترة التسجيل إقبالاً واسعاً للمشاركة في النسخة الخامسة من ملتقى طويق للنحت وذلك من خلال استقبال أكثر من 650 طلباً للمشاركة من 80 دولة حول العالم، حيث تم تقييم طلبات المشاركة من قبل لجنة مستقلة من الخبراء والمختصين في مجال الفن والنحت واختيار 30 فناناً يمثلون 20 دولة للمشاركة في صناعة منحوتات فنية عامة باستخدام أحجار من المملكة لـتكون جزءاً من المشهد الفني الثقافي للعاصمة.
وأوضح القيّم الفني لطويق للنحت 2024 ماريك وولينسكي: "أن طويق للنحت في نسخته الخامسة يركز على تقديم تجربة تجمع بين الابتكار والطموح والتوسع، لتحويل مدينة الرياض إلى لوحة فنية عصرية نابضة بالحياة مشيراً إلى أن شعار الملتقى "أبعاد متحركة" يعكس روح التحول المستمر الذي تشهده العاصمة من خلال مختلف مشاريع برنامج الرياض آرت.
تضم لجنة تحكيم طويق للنحت 2024 خبراء ومختصين في مجالات الفن والنحت وهم: الدكتور فهد الجبرين، القيّم الفني المشارك في طويق للنحت 2024 ونحات وأستاذ مساعد في التربية الفنية بجامعة الملك سعود؛ والدكتورة خلود البقمي، النحاتة والأستاذ المساعد في كلية الفنون والتصميم في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ ونجود السديري، الفنانة والمهندسة المعمارية المتخصصة في جذور الهوية المعمارية للتراث السعودي وشريكة مؤسّسة لـ "سين آركتكتس؛ وسيباستيانو باراسي، القيّم الفني والمؤرخ في مجال الفنون، وإحدى قيادات "معرض كورتالد" بجامعة "كامبريدج" ومؤسسة "هنري مور" في المملكة المتحدة.
يُعد طويق للنحت منصة إبداعية تهدف إلى تشجيع الفنانين من كافة أنحاء العالم على صناعة أعمال فنية متميزة تسهم في نشر الإبداع في أنحاء العاصمة من خلال تعاون الفنانين بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم، حيث تشتمل النسخة الخامسة على برنامج موسع للشراكة المجتمعية تتضمن ورش عمل تفاعلية، وزيارات مدرسية، وحلقات نقاش تسلط الضوء على عناصر الهندسة المعمارية والنحت والفن والتصميم.