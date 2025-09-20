نجاح أول عمليتين لقسطرة قلب أطفال بالجوف

ويمثّل هذا النجاح انطلاقة برنامج "القسطرة التداخلية لقلب الأطفال" بمنطقة الجوف، ما يسهم في تقديم خدمات صحية متقدمة للأطفال، ويحدّ من معاناة الأسر التي كانت تُضطر إلى السفر لمسافات طويلة لتلقّي العلاج في مناطق أخرى.