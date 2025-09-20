نجاح أول عمليتين لقسطرة قلب أطفال بالجوف

في إنجاز طبي يُعد الأول من نوعه بمنطقة الجوف، نجح فريق طبي سعودي مشترك من جامعة الملك عبدالعزيز وتجمع الجوف الصحي، في إجراء عمليتين دقيقتين بالقسطرة التداخلية لعلاج عيوب خَلقيّة في قلب طفلتين، وذلك بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
وتضمنت الحالة الأولى إغلاق ثقب خَلقي بين الأذينين، بينما شملت الحالة الثانية معالجة توصيلة شريانية مفتوحة، وهما من الحالات التي تتطلب دقة عالية وخبرة طبية متخصصة.
وقاد فريق جامعة الملك عبدالعزيز كلٌّ من البروفيسور أحمد سعيد أزهر، والدكتور زاهر فيصل زاهر، فيما ترأس الفريق الطبي المحلي الدكتور علي الطلحي، بمشاركة الدكتور سامي محجوب ، استشاري تخدير قلب الأطفال.
ويمثّل هذا النجاح انطلاقة برنامج "القسطرة التداخلية لقلب الأطفال" بمنطقة الجوف، ما يسهم في تقديم خدمات صحية متقدمة للأطفال، ويحدّ من معاناة الأسر التي كانت تُضطر إلى السفر لمسافات طويلة لتلقّي العلاج في مناطق أخرى.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المتواصلة للارتقاء بالخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتوفير رعاية صحية شاملة ومتقدمة لجميع المواطنين.