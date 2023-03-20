لتعطير 60 ألف مسجد وجامع.. "الشؤون الإسلامية" و"الماجد للعود" توقعان "مشروع طيبني"

وتستهدف المبادرة تقديم معطرات للسجاد مجاناً ذات جودة عالية لتعطير 60 ألف مسجد وجامع خلال شهر رمضان للعام الجاري 1444هــ، من خلال الطلب من المنصة، وكذلك الوصول إلى أكبر عدد من المساجد لتعطيرها وتطييبها، وأيضاً توزيع العطور على المساجد، على أن يكون تنفيذ هذه المبادرة تحت إشراف الوزارة.