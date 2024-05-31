شركة "سمارت كود" تواصل ريادتها لعالم التسويق الرقمي منذ عام 2011
واصلت شركة "سمارت كود" باستمرارها في تقديم الحلول التسويقية المبتكرة والفعّالة، في البقاء على رأس الشركات الرائدة في مجال التسويق الرقمي، بفضل التزامها بالتميز والجودة، في حين تواصل الشركة تحقيق النجاح والابتكار في عالم التسويق الرقمي المتطور.
وأصبح التسويق الرقمي أحد أساسيات نجاح الشركات في جميع الصناعات، حيث تبرز شركة "سمارت كود" كقائدة مبتكرة في هذا المجال منذ عام 2011، مع تاريخ حافل من تقديم الحلول الرقمية الفعالة والمبتكرة.
ومنذ العام 2011 نفذت الشركة أكثر من 6754 حملة إعلانية، تفاعل معها أكثر من 150 مليون تفاعل على الحملات، ووصل عدد التحويلات إلى 1.5 مليون حالة ناجحة، وتجاوزت قيمة المبيعات جراء هذه الحملات 200 مليون ريال سعودي.
وتأسست شركة "سمارت كود" عام 2011 برؤية جديدة؛ لتطوير وتحسين عمليات التسويق التقليدية إلى عمليات رقمية مبتكرة ومتطورة، ومنذ ذلك الحين، نمت الشركة بسرعة لتصبح واحدة من أبرز الشركات في مجال التسويق الرقمي، مع التركيز الدائم على الابتكار والجودة.
وتهدف شركة "سمارت كود" إلى تلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم أفضل الحلول الرقمية وخدمات التسويق، كما تسعى دوماً لتحسين تجربة العميل وتعزيز وعي العلامة التجارية من خلال استراتيجيات التسويق المبتكرة.
وتقدم الشركة خدمات التسويق الرقمي، عبر حلول مبتكرة لتعزيز العمليات التسويقية ونشر الوعي بالعلامة التجارية، وكذلك خدمة التسويق عبر المؤثرين؛ لتعزيز الحملات الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تقدم خدمات صناعة المحتوى، عبر توضيح الرسائل التسويقية وجذب العملاء من خلال خلق محتوى ذو أفكار إبداعبة ومتجددة وتجسيدها، كما تقدم خدمات التصوير والإنتاج والتي يتم من خلالها تجسيد أفكار الإعلانات المكتوبة إلى حقيقة بصرية مبهرة.
وتقدم "سمارت كود" كذلك خدمة التصوير الفوتوغرافي، عبر إبراز المنتجات من خلال صور عالية الجودة؛ لتعزبز المبيعات لدى العلامة التجارية.