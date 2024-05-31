شركة "سمارت كود" تواصل ريادتها لعالم التسويق الرقمي منذ عام 2011

ومنذ العام 2011 نفذت الشركة أكثر من 6754 حملة إعلانية، تفاعل معها أكثر من 150 مليون تفاعل على الحملات، ووصل عدد التحويلات إلى 1.5 مليون حالة ناجحة، وتجاوزت قيمة المبيعات جراء هذه الحملات 200 مليون ريال سعودي.