"الوطنية للإسكان" تتجاوز تسليم 25 ألف وحدة سكنية بنهاية مايو 2023 بالشراكة مع المطورين العقاريين

واصلت الوطنية للإسكان استراتيجيتها وخططها في زيادة نسبة التملك ومواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة، بإعلانها تسليم 25 ألف أسرة مسكنها الأول في نهاية مايو من العام الجاري 2023، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتتوزّع في 11 مدينة في المملكة؛ وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الأحساء، القطيف، خميس مشيط، الطائف، بالإضافة إلى ينبع، وذلك في 48 مشروعًا سكنيًا بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ ليستفيد منها أكثر من 125 ألف نسمة.