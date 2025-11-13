"السوق المالية": إلزام عدد من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل بتعويض 668 مدعيًا بقيمة 90.8 مليون ريال

عادل بن محمد بن حمد المعجل، وفهد بن علي بن سعد الرقطان، وإبراهيم زادة – منفردين ومتضامنين – بدفع مبلغ 90.8 مليون ريال للمستثمرين الـ(668) المنضمين إلى الدعوى الجماعية، وذلك وفقًا لاستحقاق كل منهم، بحسب ما أقرته لجنة الفصل وأيدته لجنة الاستئناف، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة بتاريخ 2012/02/22م و2012/04/21م، المتضمنة نشر القوائم المالية السنوية لعام 2011م والربع الأول من عام 2012م، والتي ثبت لاحقًا – بناءً على إعلان الشركة في 2012/09/22م عن نتائجها للربع الثاني 2012م – عدم صحتها، مما أوجد انطباعًا غير صحيح ومضللًا عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.