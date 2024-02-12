"بشاير علي" تعرف الزوار بالحناء والكحل في "بطولة خادم الحرمين للقدرة والتحمل"

استعرضت بشاير السالم، معروضاتها من الحناء والكحل، على هامش بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024م في نسختها الخامسة.
وعن انطباع الزوار، قالت بشائر لـ "سبق": "سعيدة جداً بردة فعل الزوار وانبهارهم بالمنتجات، وكذلك تعريفهم بالحناء والكحل وفوائدهما، واستخداماتهم، كما أبدوا حماسهم بشأن نقوش الحناء على أيديهم".
وأشارت "بشائر" إلى أنها تمارس هواية نقش الحناء منذ أكثر من 8 سنوات، مبينة أنها هواية أقرب منها إلى أن تكون عملاً.
وعن أنواع الحناء، أوضحت: "هناك الحناء الطبيعية الحمراء، ويوجد أيضاً صبغة سوداء، بالإضافة إلى ألوان الطلاء للجسم".
وقد خصصت البطولة ركناً مجانياً للملابس التراثية السعودية، فيما وثقت "سبق" تفاعل زوار المهرجان، وتحديداً من الدول الأجنبية، مع ركن الملابس التراثية، حيث تعرفوا عليها، وقاموا بتجربتها ليعيشوا حقبة زمنية عتيقة كانت حينها هذه الملابس هي الزي الأساسي للمواطنين والمواطنات.
يذكر أن النسخة الخامسة من البطولة احتضنتها قرية الفرسان للفروسية بمحافظة العلا، بمشاركة 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان العالم الذين تنافسوا لمسافة 120 كم وعلى مجموع جوائز يبلغ 15 مليون ريال، فيما بلغ عدد الدول المشاركة 50 دولة، ويُعد الأعلى في تاريخ منافسات القدرة والتحمل عالميّاً.