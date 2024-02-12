"بشاير علي" تعرف الزوار بالحناء والكحل في "بطولة خادم الحرمين للقدرة والتحمل"

وقد خصصت البطولة ركناً مجانياً للملابس التراثية السعودية، فيما وثقت "سبق" تفاعل زوار المهرجان، وتحديداً من الدول الأجنبية، مع ركن الملابس التراثية، حيث تعرفوا عليها، وقاموا بتجربتها ليعيشوا حقبة زمنية عتيقة كانت حينها هذه الملابس هي الزي الأساسي للمواطنين والمواطنات.