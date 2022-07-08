11 موظفًا يشرفون على برنامج "راصد" للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمالى، أن برنامج "راصد" واحدٌ من عدة برامج ومبادرات تم إطلاقها من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وخصوصًا حجاج الدول العربية، الذين سيجدون إمكانات استثنائية في انتظارهم لأول مرة هذا العام.