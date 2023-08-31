"تعليم مكة" يوحد مقر إدارة الموارد البشرية لتمكين القيادات النسائية

عززت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة منظومة إدارة الموارد البشرية إجراءات العمل واستثمار الكفاءات القيادية الواعدة، حيث صدر قرار تضمن توحيد مقر العمل لتحقيق خدمة أفضل للمستفيدين تدوير 5 قيادات في الموارد البشرية وتمكين 3 قيادات نسائية في ذات الإدارة.
ويهدف القرار الى تجويد الأداء في خدمات الموارد البشرية وتمكين المواهب القيادية من العناصر النسائية وإتاحة الفرصة أمامهن للمشاركة في التطوير رفع كفاءة الإنفاق بالاستثمار الأمثل للمباني والمرافق الإدارية في ضوء متطلبات العمل تعزيز الاستثمار في العنصر البشري وتساوي الفرص لخلق قيادات طموحة تعمل بشغف.