"الأرصاد": سماءٌ غائمة تتخللها سحبٌ ممطرة على الشمالية والقصيم والرياض والشرقية وجازان وعسير والباحة ومكة

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل الى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى أكثر من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوُّن السحب الرعدية.