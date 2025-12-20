16 فرصة عقارية بمزاد أمجاد الرياض

تعلن شركة أركان الكيان العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، عن إقامة مزاد "أمجاد الرياض" الإلكتروني، حيث يبدأ المزاد يوم الأحد بتاريخ 8 رجب 1447هـ الموافق 28 ديسمبر 2025م، الساعة 1:00 ظهرًا، وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 10 رجب 1447هـ الموافق 30 ديسمبر 2025م، ما بين الساعة 7:00 مساءً والساعة 8:15 مساءً، إلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات.
ويطرح المزاد 16 فرصة عقارية مميزة في مواقع استثنائية شمال الرياض، تشمل 15 فرصة سكنية وتجارية في أهم أحياء مدينة الرياض، إضافة إلى أرض سكنية في حي الحزم بمحافظة حريملاء.
ويتكون العقار الأول من بلك سكني تجاري في حي القيروان بمدينة الرياض بمساحة 5,500 م²، والعقار الثاني من أرض مرفق تعليمي في حي الصحافة بمدينة الرياض بمساحة 11,000 م²، والعقار الثالث من أرض سكنية في حي العقيق بمدينة الرياض بمساحة 900 م²، والعقار الرابع من فيلا سكنية في حي الرحمانية بمدينة الرياض بمساحة 2,062.75 م²، والعقار الخامس من استراحة في حي الندى بمدينة الرياض بمساحة 500 م².
كما يشمل العقار السادس أرضًا سكنية تجارية في حي الملقا بمدينة الرياض بمساحة 178.08 م²، والعقار السابع أرضًا تجارية في حي الملقا بمدينة الرياض بمساحة 93.75 م²، والعقار الثامن أرضًا سكنية في حي الملقا بمدينة الرياض بمساحة 131.25 م²، والعقار التاسع أرضًا سكنية في حي الملقا بمدينة الرياض بمساحة 67.5 م²، والعقار العاشر أرضًا سكنية في حي الملقا بمدينة الرياض بمساحة 90 م².
ويضم العقار الحادي عشر أرضًا سكنية في حي الملقا بمدينة الرياض بمساحة 434.82 م²، والعقار الثاني عشر أرضًا سكنية في حي الملقا بمدينة الرياض بمساحة 131.25 م²، والعقار الثالث عشر أرضًا سكنية في حي الملقا بمدينة الرياض بمساحة 276.14 م²، والعقار الرابع عشر أرضًا سكنية تجارية في حي الملقا بمدينة الرياض بمساحة 18.71 م²، والعقار الخامس عشر أرضًا سكنية في حي الملقا بمدينة الرياض بمساحة 267.15 م²، والعقار السادس عشر أرضًا سكنية في حي الحزم بمحافظة حريملاء بمساحة 600 م².
وتقع هذه الفرص على أهم الطرق الرئيسية والأحياء الحيوية، مثل طريق الملك سلمان، وطريق الملك فهد، وطريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق التخصصي، وطريق العروبة، وطريق تركي الأول، وطريق الملك خالد، إضافة إلى قربها من مطار الملك خالد الدولي وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
كما تتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية في مدينة الرياض، مثل مركز الملك عبدالله المالي، وبوليفارد وورلد، وواجهة روشن، ومشروع المكعب، والرياض بارك، والمسار الرياضي، والأفنيوز مول، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار أو السكن.
ويُعد المزاد فرصة مغرية للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما تسعد شركة أركان الكيان العقارية بالرد على جميع الاستفسارات عبر التواصل على الرقمين: 0560041257 – 0563013150.