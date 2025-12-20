16 فرصة عقارية بمزاد أمجاد الرياض

ويضم العقار الحادي عشر أرضًا سكنية في حي الملقا بمدينة الرياض بمساحة 434.82 م²، والعقار الثاني عشر أرضًا سكنية في حي الملقا بمدينة الرياض بمساحة 131.25 م²، والعقار الثالث عشر أرضًا سكنية في حي الملقا بمدينة الرياض بمساحة 276.14 م²، والعقار الرابع عشر أرضًا سكنية تجارية في حي الملقا بمدينة الرياض بمساحة 18.71 م²، والعقار الخامس عشر أرضًا سكنية في حي الملقا بمدينة الرياض بمساحة 267.15 م²، والعقار السادس عشر أرضًا سكنية في حي الحزم بمحافظة حريملاء بمساحة 600 م².