بإنفاق يتجاوز 3.4 مليار ريال.. "المحتوى المحلي" تعلن إضافة 205 منتجات وطنية

وأشارت الهيئة، إلى أنه تمّ تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنّعين لهذه المنتجات.