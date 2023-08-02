الوطنية للإسكان توقع مذكرة تفاهم لتقييم الاستدامة لمشاريع "خزام العقارية" و "رواسي العقارية" في 5 مدن مختلفة

وأوضح رئيس قطاع الحلول بالوطنية للإسكان المهندس ريان بن عبدالله العقل أن الأثر الإيجابي لمثل هذه الاتفاقيات على مكونات المنظومة العقارية، سواء مستفيدين أو مستثمرين أو مكونات بيئية أو استهلاكية وغيرها، هو إسهامها في رفع كفاءة جودة الحياة في مشاريع القطاع العقاري، مبينا أن الاتفاقية وضعت المبادئ الأساسية لتحقيق التعاون المستقبلي، وتحقيق الغايات والأهداف المشتركة لما فيه الصالح العام في مجال الاستدامة، وتسهيل التواصل، بهدف التكامل، واستكشاف الفرص في المشاريع العقارية.