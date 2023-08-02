الوطنية للإسكان توقع مذكرة تفاهم لتقييم الاستدامة لمشاريع "خزام العقارية" و "رواسي العقارية" في 5 مدن مختلفة

وقعت الوطنية للإسكانNHC مذكرتي تفاهم مع شركتي خزام العقارية، ورواسي العقارية؛ للاستفادة من خدمات "البناء المستدام" في مجال تقييم الاستدامة.
وأوضح رئيس قطاع الحلول بالوطنية للإسكان المهندس ريان بن عبدالله العقل أن الأثر الإيجابي لمثل هذه الاتفاقيات على مكونات المنظومة العقارية، سواء مستفيدين أو مستثمرين أو مكونات بيئية أو استهلاكية وغيرها، هو إسهامها في رفع كفاءة جودة الحياة في مشاريع القطاع العقاري، مبينا أن الاتفاقية وضعت المبادئ الأساسية لتحقيق التعاون المستقبلي، وتحقيق الغايات والأهداف المشتركة لما فيه الصالح العام في مجال الاستدامة، وتسهيل التواصل، بهدف التكامل، واستكشاف الفرص في المشاريع العقارية.
من جهتهما أكد رئيسا مجلس إدارة شركتي خزام العقارية، ورواسي العقارية الدكتور تركي بن عبدالله اليحيى، حرص الشركتين على الارتقاء بالمشاريع العقارية السكنية والتجارية والصناعية المستقبلية، وتحقيق تطلعات المستفيدين، موضحا أن الاتفاقية تخدم (5) مشاريع موزعة على (5) مدن مختلفة (مكة المكرمة، الرياض، المدينة المنورة، جدة، بريدة) بمساحة إجمالية تزيد عن 4.5 مليون متر مربع.
يذكر أن خدمة "تقييم الاستدامة" ارتكزت على 3 ركائز أساسية، وهي البيئة ، والاقتصاد، والمجتمع؛ وذلك لتقليل الأثر غير الإيجابي على البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير حياة يومية أفضل للجميع، حيث تتم وفق معايير عالمية، وعناصر تقييم عالية الكفاءة، ومتطابقة مع كود البناء السعودي، ويمكن تطبيق الخدمة على المباني المُشيّدة حديثًا أو المباني القديمة المأهولة.