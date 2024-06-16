منذ بداية ذي الحجة.. أكثر من 126 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية حتى اليوم

وأشارت الصحة إلى أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل، كما تم إجراء 21 عملية قلب مفتوح، و 236 قسطرة قلبية، و939 عملية غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 3,058 من الحجاج إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.