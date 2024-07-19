"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وميسان. وتشهد أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث، ورياحًا شديدة على الطائف. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.