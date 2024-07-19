"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وجازان ونجران وعسير والرياض وحائل والشرقية والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وميسان. وتشهد أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث، ورياحًا شديدة على الطائف. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
وتشهد منطقة نجران أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت. فيما تشهد شرورة موجة حارة حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب. وتشهد أتربة مثارة على الدرب وبيش. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد والرايس وينبع وبدر ووادي الفرع. وتشهد رياحًا شديدة على المدينة المنورة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.
وتشهد منطقة القصيم موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الأسياح والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا موجة حارة وارتفاعًا درجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومرات والأفلاج والسليل والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.
كما تشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 50 مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.