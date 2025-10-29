الخطيب خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: السياحة من أكبر القطاعات في توفير الوظائف

وبين الخطيب أن الأسواق السياحية العالمية تم دراستها وجرى التركيز على أكثر من (66) دولة تمثل (80%) من هذا السوق لمحاولة التأكد أن هذه الدول متصلة بوجهتنا كالرياض وجدة والعُلا والبحر الأحمر وغيرها، منوهًا بأهمية الربط بين المدن لملاءمة السفر، مفيدًا أن شركات الطيران تعمل على مضاعفة رحلاتها لتغطية الطلب المتزايد.