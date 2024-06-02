نائب أمير المدينة المنورة يشيد بدور جميع العاملين الذين يحظون بشرف خدمة الحاج الكريم

أكد الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، نائب رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة أن مركز استقبال ضيوف الرحمن بمحافظة وادي الفرع، يُمثل نموذجًا في تقديم سائر الخدمات لحجاج بيت الله الحرام امتدادًا لما تقدمه حكومة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بدور جميع العاملين الذين يحظون بشرف خدمة الحاج الكريم.
جاء ذلك بعد أن تفقد نائب أمير منطقة المدينة المنورة مركز استقبال ضيوف الرحمن بمحافظة وادي الفرع، وذلك بحضور المحافظ طايع المشيطي وخلال الجولة اطّلع على أقسام مركز الاستقبال والخدمات المقدمة فيه والتي تشتمل على تقديم الرعاية الصحية والإسعافية والإرشادات التوعوية والوجبات الغذائية وخدمات الضيافة والإعاشة بالتعاون مع عددٍ من الإدارات الحكومية والقطاع غير الربحي.
ويهدف مركز الاستقبال إلى تقديم خدمات الضيافة لضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة عبر طريق الهجرة السريع والذي يربط بين المدينتين المقدستين، وذلك بمشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء محافظة وادي الفرع، فيما يعمل المركز على تحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والتي تتضمن تيسير استضافة الحجاج وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين في ظل الموقع الجغرافي الذي تتمتع به المحافظة على الطريق السريع.
من جهة أخرى، قدّم محافظ وادي الفرع، شكره وتقديره لنائب أمير منطقة المدينة المنورة، على زيارته المركز والوقوف ميدانيًا على الخدمات والأعمال المقدمة في خدمة ضيوف الرحمن.
يُذكر أن مركز استقبال ضيوف الرحمن بمحافظة وادي الفرع يشهد مشاركة 15 جهة حكومية وخيرية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وبمساندة أكثر من 50 متطوعًا ومتطوعة من أبناء المحافظة.