نائب أمير المدينة المنورة يشيد بدور جميع العاملين الذين يحظون بشرف خدمة الحاج الكريم

ويهدف مركز الاستقبال إلى تقديم خدمات الضيافة لضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة عبر طريق الهجرة السريع والذي يربط بين المدينتين المقدستين، وذلك بمشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء محافظة وادي الفرع، فيما يعمل المركز على تحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والتي تتضمن تيسير استضافة الحجاج وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين في ظل الموقع الجغرافي الذي تتمتع به المحافظة على الطريق السريع.