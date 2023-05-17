بدء أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة

بدأ، قبل قليل، اجتماع وزراء الخارجية العرب بجدة التمهيدي للقمة العربية، التي تُعقد يوم الجمعة المقبل، بجدة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
وقد ألقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف كلمة أعرب فيها عن شكره لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وجهود سموه الحثيثة في إنجاح اجتماع الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية.
وقال "عطاف": إن اجتماعنا اليوم ينعكس في ظرف نوعي يعكس تطورات سريعة ومتسارعة تستدعي مواصلة العمل من أجل رصّ صفوفنا وتوحيد كلمتنا وتجاوز العقبات.
كما سيتم تسليم مراسم اجتماع القمة إلى السعودية من الجزائر التي كانت ترأسه.