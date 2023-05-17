بدء أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة

بدأ، قبل قليل، اجتماع وزراء الخارجية العرب بجدة التمهيدي للقمة العربية، التي تُعقد يوم الجمعة المقبل، بجدة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.