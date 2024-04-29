تعرَّف على كميات الأمطار المسجّلة آخر 24 ساعة في 11 منطقة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار المسجّلة على المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في كل من: مكة المكرّمة والرياض وحائل والمدينة المنوّرة والباحة والجوف والقصيم وتبوك ونجران وعسير والشرقية.
وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز، سجّلت 4 محطات بمكة المكرّمة بين 0.2 مم و17.1 مم.
وفي الرياض، سجّلت 14 محطة كميات تراوحت بين 0.2 و5.2 مم.
وأوضح المركز، أن 4 محطات بالشرقية سجّلت أمطاراً؛ وصلت كمياتها إلى 10.8 مم، فيما سجّلت 9 محطات بعسير كميات؛ وصلت أعلاها إلى 26.4 مم.
وفي المدينة المنوّرة، سجّلت محطة وادي الفرع أعلى كمية أمطار بين 9 محطات؛ وصلت إلى 9.2 مم.