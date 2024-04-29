تعرَّف على كميات الأمطار المسجّلة آخر 24 ساعة في 11 منطقة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار المسجّلة على المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في كل من: مكة المكرّمة والرياض وحائل والمدينة المنوّرة والباحة والجوف والقصيم وتبوك ونجران وعسير والشرقية.