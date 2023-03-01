بعد انتهاء المهلة.. "أمانة جدة" تشرع في تطبيق قرار تسوير الأراضي للمرحلة الثانية

أعلنت أمانة محافظة جدة بدء تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة "المستهدفة" ضمن المرحلة الثانية، بعد انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أنها ستبدأ بتطبيق لائحة الجزاءات على المخالفات البلدية وترصد امتثال الملاك اعتبارًا من اليوم.