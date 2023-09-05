"الجبير" يلتقي وزير خارجية كينيا ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات بما فيها البيئة والتغير المناخي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة القمة.