لمدة يومين.."المرور" يطرح مزادًا إلكترونيًا لشراء اللوحات المميزة غدًا عبر "أبشر"

‏وأوضحت أن طرق الوصول إلى الخدمة يمر عبر أربع خطوات، الأولى الدخول على منصة أبشر، والثانية اختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.