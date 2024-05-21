لمدة يومين.."المرور" يطرح مزادًا إلكترونيًا لشراء اللوحات المميزة غدًا عبر "أبشر"

أعلنت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام، طرح لوحات مميزة، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" غدًا ولمدة يومين، ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة.
وأشارت الإدارة العامة للمرور في منشور لها عبر منصة "إكس" إلى أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لاستكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من المزاد.
وأوضحت أن طرق الوصول إلى الخدمة يمر عبر أربع خطوات، الأولى الدخول على منصة أبشر، والثانية اختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.