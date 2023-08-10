شراكة بين "نقاء" و"مهارة" للقضاء على التدخين في بيئة العمل

من جانبه، أعرب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية المهندس مصعب الوهيب (المفوض عن الرئيس التنفيذي) لمهارة، عن سعادته بتشكيل هذه الشراكة؛ مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة عمل صحية وخالية من التدخين لمساعدة وتشجيع الموظفين على تغيير نمط حياتهم والحصول على صحة أفضل.