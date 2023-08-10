شراكة بين "نقاء" و"مهارة" للقضاء على التدخين في بيئة العمل

في خطوة هامة تهدف إلى محاربة ظاهرة التدخين وتعزيز الوعي الصحي، قامت جمعية نقاء لمكافحة التدخين، التي تعمل على تعزيز صحة وسلامة الأفراد، بعقد شراكة مميزة مع "مهارة" للموارد البشرية.
تهدف الشراكة إلى تقديم خدمات صحية متخصصة لموظفي شركة مهارة الذين يرغبون في الإقلاع عن عادة التدخين في بيئة العمل.
وستستمر الشراكة لمدة عامين متتاليين، وتهدف إلى جعل بيئة العمل خالية من التدخين؛ مما يعزز الوعي الصحي والعافية بين الموظفين.
وتشمل خدمات الشراكة توفير الدعم والإرشاد للموظفين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل صحية وخالية من التدخين؛ حيث ستشجع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الصحة والعافية بين الموظفين.
وقال المدير التنفيذي لجمعية "نقاء" عبدالله الصقيه: "إن شراكتنا مع "مهارة" للموارد البشرية تعكس التزامنا القوي بتحقيق تغيير حقيقي في حياة الأفراد والمجتمع. نطمح لجعل التدخين ظاهرة من الماضي، وتعزيز النقاء والتنفس بصفاء في بيئة العمل".
وأضاف "الصقيه": "نحن متحمسون للعمل بجد مع فريق مهارة لتقديم الدعم والمساعدة لموظفيهم الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين وتحسين صحتهم".
من جانبه، أعرب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية المهندس مصعب الوهيب (المفوض عن الرئيس التنفيذي) لمهارة، عن سعادته بتشكيل هذه الشراكة؛ مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة عمل صحية وخالية من التدخين لمساعدة وتشجيع الموظفين على تغيير نمط حياتهم والحصول على صحة أفضل.
وتسعى الشراكة بين جمعية "نقاء" لمكافحة التدخين و"مهارة" للموارد البشرية، إلى خلق ثقافة صحية وتعزيز الوعي بأضرار التدخين في المجتمع.