نائب أمير مكة يتسلم شهادة اعتماد جدة "مدينة صحية" من وزير الصحة

يُشار إلى أن نظام المنظمة ينص على إعادة تقييم المدن الحاصلة على شهادة الاعتماد كل 3 أعوام؛ للتأكد من تطور وتحسن أداء البرنامج، الذي يهدف لأن تكون بيئة المدينة أو القرية في المستوى الذي يخدم الصحة ويعززها، مما يستوجب التنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة والبيئة، على أن يساند ذلك تضافر جهود أفراد المجتمع لخدمة مدينتهم وتنمية الحياة فيها وبذلك تنضم جدة إلى محافظات المنطقة الحاصلة على شهادات اعتماد مماثلة، ففي العام 2018 كانت من نصيب محافظة الجموم وفي العام 2020 حصلت عليها محافظة الطائف.